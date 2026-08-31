На Дону назрела необходимость в заводе по производству рыбной муки

В Ростовской области необходимо построить завод по производству рыбной муки. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» заявил глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов. Он подчеркнул, что запуск такого проекта важен для всей отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Спикер рассказал, что у предприятий рыбохозяйственного комплекса региона основу кормовой базы составляют зерно, шрот и «в очень маленькой степени рыбная мука, с которой сейчас большие проблемы».

По мнению господина Ершова, импортная рыбная мука очень долго идет в Россию, из-за логистических особенностей, и у такого продукта ограниченный срок хранения: не более шести месяцев с жестким соблюдением температурного режима. «При нарушении условий хранения рыбная мука превращается в яд. Выходом может стать строительство завода в Ростовской области», — пояснил глава ассоциации.

Он рассказал, что вопрос реализации такого проекта прорабатывает предприниматель Анатолий Бойко, рыболовецкое хозяйство которого расположено в с. Порт-Катон (в Азовском районе Дона). «При поддержке областного бюджета построил консервный завод. Поставляет консервы в госрезерв и ищет возможность наладить производство рыбной муки из тюльки. Но пока нет результата. Надеемся, что лед тронется и такой важный для отрасли проект будет реализован», — резюмировал Александр Ершов.

Подробнее о проблемах и перспективах развития рыбоводства Ростовской области — в материале «Мы лишены возможности получать кредиты по льготным ставкам».

Владимир Андреев