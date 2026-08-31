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В школах искусств Ростова-на-Дону обновили оборудование и усилили охрану

С 1 сентября школы искусств Ростова-на-Дону примут более 1,6 тыс. воспитанников. Во всех учреждениях дополнительного образования провели ремонты и обновили оборудование. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо этого, как отметил глава города, в школах усилили меры антитеррористической и пожарной безопасности. В том числе введен строгий пропускной режим, организована круглосуточная охрана и налажено взаимодействие с частными охранными предприятиями.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Неклиновской летной школе построят спальный корпус на 200 мест за 1,4 млрд руб.

Константин Соловьев

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