В Неклиновской летной школе построят спальный корпус на 200 мест за 1,4 млрд рублей

На территории Неклиновской летной школы построят новый спальный корпус на 200 мест со столовой на 250 человек и спортзалом. Стоимость проекта оценивается в 1,4 млрд руб. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Объект планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2030 года. Согласно документу, предполагаемая (предельная) стоимость объекта составит около 1,4 млрд руб. Финансирование полностью обеспечивается из областного бюджета: на подготовку проектной документации и инженерные изыскания предусмотрено 18,5 млн руб., на строительные работы — 1,3 млрд руб.

В 2026 году — 3,4 млн руб., в 2027 году — 15,1 млн руб., в 2028 году — 400 млн руб., в 2029 году — 600 млн руб., в 2030 году — 384,9 млн руб.

Срок ввода в эксплуатацию, реквизиты заключения госэкспертизы, сметная стоимость и объем финансирования на 2028–2030 годы будут уточнены после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и принятия областного закона о бюджете.

Наталья Белоштейн