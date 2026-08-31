Дети участников СВО в Сочи получили по 5 тысяч рублей на канцтовары для школы

Ко Дню знаний в администрацию Сочи пригласили семьи участников специальной военной операции. Детям школьного возраста вручили 500 сертификатов номиналом 5 тыс. руб. на приобретение канцелярских товаров к новому учебному году, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Средства на адресную помощь семьям мобилизованных и добровольцев выделяют через благотворительный фонд «Скорей добрей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В администрации города также сообщили, что семьям участников СВО предоставляют адресную финансовую помощь. Для детей также доступны бесплатные занятия в спортивных секциях и посещение городских культурных мероприятий.

Для участников СВО и членов их семей в администрации Сочи работает специализированная горячая линия. Обратиться за консультацией можно по телефону +7 (938) 488-33-61 в будние дни с 9:00 до 18:00.

Семьи участников СВО также могут получить бесплатную юридическую помощь в городском филиале Государственного юридического бюро Краснодарского края. Прием проходит по адресу: улица Транспортная, 65, второй этаж, в помещении социального координатора фонда «Защитники Отечества». Справки предоставляют по телефону 8 (988) 509-07-91.

Юридическое консультирование также проводит АНО «Центр социального и правового просвещения» в рамках проекта «СВОи в праве: юридический фронт». Специалисты принимают граждан еженедельно по средам с 11:00 до 15:00 по адресу: улица Островского, 37, подъезд 5. Предварительная запись проводится по телефону 8 (862) 291-20-18.

Адресную помощь семьям мобилизованных и добровольцев оказывают за счет средств благотворительного фонда «Скорей добрей». Для участия в сборе средств предусмотрены добровольные пожертвования.

Мария Удовик