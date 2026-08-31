Сочи и нацпарк создадут рабочие группы по развитию туризма и инфраструктуры

В администрации Сочи прошла встреча главы города Андрея Прошунина и председателя городского собрания Сочи Виктора Филонова с директором Сочинского национального парка Андреем Киселевым. Стороны договорились создать рабочие группы по развитию туризма и использованию объектов инфраструктуры, расположенных на территории особо охраняемой природной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В рамках совместной работы планируют подготовить единый транспортно-инженерный каркас. Его задача — исключить ущерб природоохранным зонам при использовании городской инфраструктуры. Концепцию уже разрабатывают и могут представить для обсуждения осенью 2026 года.

Андрей Прошунин отметил, что дороги и другие объекты, важные для города, исторически оказались в границах Сочинского национального парка. По его словам, город заинтересован в их дальнейшем использовании с соблюдением природоохранных норм. Для этого планируют отдельно проработать вопросы в рабочих группах и подготовить конкретные предложения.

Директор Сочинского национального парка Андрей Киселев заявил, что взаимодействие с городской администрацией ранее чаще носило формальный характер. Теперь стороны намерены перейти к совместной работе. Он отметил необходимость объединить усилия города и особо охраняемой природной территории при условии соблюдения требований природоохранного законодательства.

По словам господина Киселева, соглашение в рамках действующего природоохранного законодательства может помочь совместно решать вопросы развития Сочи и сохранения заповедных земель. При этом соблюдение экологических требований он назвал обязательным условием.

Отдельно Андрей Прошунин вновь поднял вопрос о возможности бесплатного посещения объектов Сочинского национального парка местными жителями. Это предложение стороны также планируют изучить.

Мария Удовик