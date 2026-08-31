В Сочи завершился 30-й Форум современной журналистики «Вся Россия — 2026». Церемония закрытия прошла в Зимнем театре. В этом году мероприятие собрало более тысячи представителей медиаиндустрии из регионов России, а также Китая, КНДР, Белоруссии и Абхазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Главным событием заключительного дня стало награждение победителей профессионального творческого конкурса. Дипломы и награды им вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Одним из результатов форума стало предложение организовать пресс-тур для российских фотожурналистов, посвященный Сочи. Как сообщил Владимир Соловьев, инициатива появилась во время дискуссии о развитии разных видов туризма и роли медиаиндустрии. Предполагается, что участники пресс-тура познакомятся с новыми туристическими объектами Сочи, а затем подготовят фоторепортажи для региональных СМИ.

Также в рамках инициативы предлагают провести конкурс лучших материалов и организовать итоговую фотовыставку. Владимир Соловьев отметил, что проект форума Союза журналистов России реализуется при поддержке грантов президента России и получает поддержку руководства Краснодарского края и Сочи.

На закрытии форума заместитель главы Сочи Александр Митников поблагодарил участников мероприятия и отметил сотрудничество города с Союзом журналистов России. По его словам, форум ежегодно объединяет представителей медиасообщества и дает возможность обсуждать отраслевые проекты.

Форум проходил в Сочи в рамках Года единства народов России. В программу вошли профессиональные дискуссии и другие мероприятия для представителей медиасферы.

Мария Удовик