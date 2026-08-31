На Ставрополье суд начал банкротство Опытной селекционной станции из-за долга в 74 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление ПАО «Сбербанк» о банкротстве ООО «Опытная селекционная станция» и ввёл в отношении предприятия процедуру наблюдения. Требования банка на 73,9 млн руб. включены в третью очередь реестра кредиторов как обеспеченные залогом имущества должника.

Поводом для обращения в арбитраж стала задолженность по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 1 июля 2024 года. Основным заёмщиком по нему выступало ООО «НИКА-ПЛЮС», которому банк предоставил кредитную линию с лимитом 65 млн руб. на срок до 2 января 2026 года. ООО «Опытная селекционная станция» в сентябре 2025 года заключило с банком договор поручительства, приняв на себя солидарную ответственность по обязательствам заёмщика.

Заёмщик не исполнил обязательства по возврату кредита и уплате процентов. Совокупный долг составил 73,95 млн руб., из которых 64,97 млн руб. — просроченная ссудная задолженность, 121,3 тыс. руб. — проценты за пользование кредитом, 8,85 млн руб. — неустойка. Несмотря на направленное банком требование о досрочном погашении, долг так и не был выплачен.

Обязательства по кредиту также обеспечены ипотекой имущества станции по двум договорам от октября 2025 года. Залоговая стоимость объектов недвижимости составляет 36,7 млн руб. и 7,6 млн руб. соответственно.

Представитель должника в судебных заседаниях не участвовал. Суд счёл компанию надлежащим образом извещённой: уведомления направлялись по адресу из ЕГРЮЛ в селе Левокумском, через систему дистанционного банковского обслуживания СберБизнес, а также руководителю общества.

Суд констатировал, что задолженность превышает установленный законом о банкротстве порог в 2 млн руб. и не погашена более трёх месяцев. На этом основании заявление банка признано обоснованным.

Временным управляющим назначен Александр Руднев из Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» с вознаграждением 30 тыс. руб. в месяц за счёт средств должника. Кроме того, с компании в пользу Сбербанка взыскано 447,4 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. Рассмотрение дела по итогам процедуры наблюдения назначено на 15 декабря 2026 года. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Тат Гаспарян