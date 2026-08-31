В Железноводске запретили использовать живых орлов для фото с туристами

В администрации Железноводска прокомментировали отказы на запросы о получении разрешений на использования живых орлов для фотографий с туристами. Соответствующее обращение опубликовал глава города-курорта Евгений Бакулин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По данным властей, в администрацию постоянно поступают обращения от предпринимателей с просьбой разрешить работать у скульптуры орла на Курортном озере и предлагать отдыхающим платное фото с живой хищной птицей.

«Такого разрешения не будет ни у озера, ни в Курортном парке, ни в любом другом туристическом месте нашего городского округа. Эпоха «фото с животными» на набережных давно должна была остаться в прошлом. Это не только вопрос эстетики и комфорта отдыхающих, которые приходят на озеро за спокойствием, а не за навязчивым сервисом. Это, прежде всего, вопрос гуманности», — написал в сообщении господин Бакулин.

Отмечается также, что в соседнем Пятигорске за последние недели у уличных фотографов в курортной зоне изъяли сразу нескольких краснокнижных орлов и орланов-белохвостов. На владельцев составили административные протоколы за деятельность без регистрации и разрешительных документов. Материалы проверок передали в суд. Птиц после решения планируют передать в зоопарк.

Константин Соловьев