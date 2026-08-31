В четырех детсадах Сочи до конца года оборудуют новые пространства

В Сочи до конца 2026 года реализуют четыре проекта дошкольного инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В детском саду №34 оборудуют оздоровительный маршрут для детей от трех до семи лет. В детском саду №120 обустроят соляную комнату. В детском саду №86 появится площадка юного пешехода. В детском саду №28 отремонтируют музыкальный зал.

Конкурс инициативного бюджетирования в дошкольных образовательных учреждениях проводят ежегодно с 2024 года. Родители воспитанников предлагают проекты по улучшению образовательного пространства. Затем проекты проходят очную защиту, после чего победителей определяют комиссия и народное голосование. На реализацию четырех проектов из бюджета Сочи выделяют 2 млн руб. — по 500 тыс. руб. на каждый.

По данным директора департамента образования администрации Сочи Ольги Медведевой, сейчас по проектам проводят подготовительные работы, закупают необходимое оборудование и ремонтируют помещения. Все четыре проекта-победителя планируют реализовать до конца 2026 года.

В предыдущие годы в рамках конкурса реализовали восемь проектов. В детском саду №118 создали этнотеку, в №136 оборудовали спортивно-игровую площадку, а в №67 открыли спортивный зал. В детском саду №34 организовали новое пространство для творчества и интерактивную образовательную среду для патриотического воспитания дошкольников.

В детском саду №28 благоустроили территорию для детей с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду №69 отремонтировали и оснастили музыкальный зал. В детском саду №76 организовали многофункциональное пространство для всестороннего развития детей.

Мария Удовик