Более 3,2 тысячи участников СВО и их родственников прошли реабилитацию в Сочи

Более 3,2 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей прошли реабилитацию и оздоровление в санаториях Сочи. Для жителей Краснодарского края действует специальная программа санаторно-курортного лечения с использованием сертификатов номиналом 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрациии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сертификат позволяет участнику СВО приобрести путевку для себя и членов семьи при условии совместного проживания во время отдыха. В программе участвуют 10 санаторно-курортных учреждений Сочи, в том числе санатории «Мыс Видный», «Октябрьский», «Магадан», санаторно-курортный комплекс «Знание» и бальнеологический курорт «Мацеста» без проживания.

В санаториях для участников СВО разработали индивидуальные программы лечения и восстановления. Они включают медицинские процедуры, водо- и грязелечение, массаж и занятия в бассейне. Также предусмотрена психологическая помощь.

Для получения сертификата необходимо подать заявление и пакет документов в органы социальной защиты населения по месту жительства в Краснодарском крае.

В Сочи также действует система вовлечения участников СВО и членов их семей в занятия физической культурой и адаптивным спортом. Заявку на занятия формирует фонд «Защитники Отечества». Его отделения в Сочи работают в Центральном и Лазаревском районах.

Для детей участников СВО предусмотрен приоритет при зачислении в муниципальные спортивные школы и секции. В городе им доступны занятия более чем по 50 видам спорта в 27 учреждениях спортивной направленности.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в этом году реабилитацию и оздоровление в сочинских здравницах уже прошли более 2 тыс. участников СВО и их близких. Он назвал поддержку участников СВО и их семей одним из приоритетов края и города.

Мария Удовик