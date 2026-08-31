Врачи вошли в список наиболее дефицитных профессий в Краснодарском крае

На юге России сохраняется заметный дефицит кадров: наиболее остро работодатели испытывают нехватку специалистов в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. По итогам лета 2026 года в каждом из этих регионов зафиксировано по 16 дефицитных профессий, следует из анализа hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В Ростовской области работодателям не хватает сварщиков, слесарей, токарей и машинистов, а также продавцов, поваров и врачей. В Волгоградской области наиболее востребованы рабочие и строительные специалисты — слесари, токари, монтажники и машинисты, а также повара и врачи. В Астраханской области кадровый дефицит отмечен среди маляров, токарей, поваров и продавцов.

В Краснодарском крае в числе наиболее дефицитных профессий оказались врачи, дворники, продавцы, операторы производственных линий, слесари, токари и электромонтажники.

В целом по Южному федеральному округу сильнее всего кадровый дефицит выражен в розничной торговле и медицине. На одну вакансию в этих сферах приходится в среднем 2,9 и 3,6 резюме соответственно.

Наиболее острый дефицит среди отдельных профессий приходится на врачей: на одну вакансию приходится 1,7 резюме. Далее следуют дворники с показателем два резюме на вакансию, операторы производственных линий и котельных — 2,2, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, а также агенты по недвижимости — по 2,4.

В группу профессий с наименьшим числом соискателей также вошли повара, пекари и кондитеры, администраторы магазинов и торговых залов — по 2,6 резюме на вакансию, фармацевты и провизоры — 3,2, слесари и сантехники — 3,3, токари, фрезеровщики и шлифовщики — 3,7. На вакансии электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков, а также автослесарей и автомехаников приходится по 3,8 резюме. Для машинистов показатель составляет 3,9.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае медицинские организации, оказывающие амбулаторную помощь, укомплектованы врачами на 88%, средним медперсоналом — на 92%. В сельской местности показатели ниже: 86 и 93% соответственно. Для восполнения дефицита врачей ведомство проводит целевой прием студентов в Кубанский государственный медицинский университет за счет федерального бюджета. В 2026 году обучение по целевой квоте завершили около 400 выпускников. После прохождения аккредитации они должны выйти на работу в медицинские учреждения края в соответствии с условиями договоров о целевом обучении.

Вячеслав Рыжков