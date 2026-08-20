На Кубани медорганизации укомплектованы врачами на 88%

В Краснодарском крае медицинские организации, оказывающие амбулаторную помощь, укомплектованы врачами на 88%, средним медперсоналом — на 92%. В сельской местности показатели ниже: 86 и 93% соответственно. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для восполнения дефицита врачей ведомство проводит целевой прием студентов в Кубанский государственный медицинский университет за счет федерального бюджета. В 2026 году обучение по целевой квоте завершили около 400 выпускников. После прохождения аккредитации они должны выйти на работу в медицинские учреждения края в соответствии с условиями договоров о целевом обучении.

Еще одним инструментом привлечения и закрепления молодых специалистов должно стать наставничество. Соответствующие изменения в федеральное законодательство вступили в силу 1 марта 2026 года. Предполагается, что работа под руководством наставника поможет выпускникам адаптироваться в коллективе, получить практические навыки и перейти к самостоятельной работе.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», дефицит медицинских кадров отражается и на рынке труда Краснодарского края. В первом полугодии 2026 года работодатели региона разместили более 149,5 тыс. вакансий, а соискатели — свыше 321,2 тыс. резюме. При этом к июню средняя конкуренция снизилась до 9,5 резюме на одну вакансию.

Наиболее острый кадровый дефицит фиксируется в медицине и фармацевтике: на одну вакансию приходится лишь 3–3,7 резюме. Для сравнения, в розничной торговле показатель составляет 3–4 резюме на место. В стратегии и консалтинге, искусстве и массмедиа, высшем менеджменте, маркетинге и юриспруденции конкуренция превышает 20 кандидатов на вакансию.

Нурий Бзасежев