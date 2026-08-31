В Краснодаре более 400 многодетных семей подали заявления на компенсацию вместо земли

В 2026 году более 400 многодетных семей Краснодара подали заявления на получение компенсационной выплаты взамен предоставления земельного участка. Всего сейчас на соответствующем учете в администрации города состоят 11 986 граждан, имеющих трех и более детей, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 2023 по 2025 год компенсацию вместо земельного участка получили 1119 граждан. В мэрии отмечают, что динамика подачи заявлений подтверждает востребованность этой меры поддержки.

При этом по сравнению с 2024–2025 годами в Краснодаре увеличилось число многодетных граждан, имеющих право на получение земельного участка или компенсационной выплаты в соответствии с краевым законом №3085-КЗ.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре почти три года не проводилось распределение земельных участков между многодетными семьями, состоящими на учете. В администрации города это объясняли дефицитом свободной земли. Тогда на учете для получения бесплатных участков находились 14 523 гражданина.

Для предоставления земли администрация формирует перечни участков, которые затем утверждаются представительным органом муниципального образования. Распределение проводится в порядке очередности в присутствии специальной комиссии.

В мэрии признают, что земельных ресурсов Краснодара недостаточно для удовлетворения потребности всех многодетных семей. В связи с этим власти Кубани предусмотрели возможность постановки семьи на учет для получения участка в другом муниципалитете края без изменения места постоянной регистрации. Одновременно состоять на учете в нескольких муниципальных образованиях нельзя.

Семьи, получившие участок в другом муниципалитете, могут распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе продать землю, а вырученные средства направить на улучшение жилищных условий. Дополнительной альтернативой для многодетных семей остается компенсационная выплата.

Нурий Бзасежев