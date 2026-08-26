В Краснодаре почти три года не распределяют земли многодетным семьям из-за дефицита участков

В Краснодаре почти три года не проводилось распределение земельных участков между многодетными семьями, состоящими на учете. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас в очереди на получение бесплатной земли находятся 14 523 гражданина, а причиной отсутствия распределения власти называют дефицит свободных земельных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Для предоставления земли администрация формирует перечни участков, которые утверждаются представительным органом муниципального образования. Распределение между очередниками проводится в порядке очередности в присутствии специальной комиссии.

При этом мэрия признает, что не располагает достаточными земельными ресурсами для удовлетворения потребности всех многодетных семей. В границах Краснодара, по информации администрации, практически отсутствуют свободные земельные участки, которые можно было бы предоставить заявителям.

В связи с дефицитом земель власти Кубани предусмотрели возможность постановки многодетных семей на учет в другом муниципальном образовании края, не меняя место постоянной регистрации. При этом состоять на учете одновременно в нескольких муниципалитетах нельзя.

Семьи, получившие участок в другом муниципальном образовании, вправе распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе продать его. Полученные средства заявители могут направить на улучшение жилищных условий.

Ранее стало известно, что министерство транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодарского края инициировало изъятие свыше 21 га сельскохозяйственных угодий в хуторе Ленина под Краснодаром. Соответствующий приказ подписал первый заместитель министра Юрий Савенко. Под изъятие подпадает полностью или частично 31 земельный участок. Суммарная площадь изымаемых земель составляет 212 824 кв. м. Строений — домов, дач, гаражей и иных объектов — на этих участках нет. Согласно тексту приказа, земля отводится под размещение линейного объекта — автомобильной дороги «Подъезд к международному аэропорту Краснодар (Пашковский)» в Краснодаре.

Анна Гречко