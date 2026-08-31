Около 6% кибератак на компании ЮФО с начала года пришлись на Кубань

С начала 2026 года специалисты отразили более 470 кибератак на инфраструктуру компаний Южного федерального округа. Около 6% инцидентов пришлись на Краснодарский край и Краснодар в частности, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Red Security (входит в группу МТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По данным компании, наиболее уязвимыми отраслями в регионе стали пищевая промышленность, агропромышленный комплекс и телекоммуникационный сектор. Одна из самых продолжительных атак продолжалась более 64 часов, а пиковая мощность наиболее интенсивного налета достигла почти 600 Гбит/с — одного из рекордных значений по России за первое полугодие.

При этом в государственном секторе края наблюдается обратная динамика. В департаменте информатизации и связи Краснодарского края сообщали, что в первом полугодии 2026 года Центр мониторинга информационной безопасности зарегистрировал 32 киберинцидента в цифровой инфраструктуре органов власти. Годом ранее за аналогичный период было зафиксировано 44 случая, то есть показатель снизился на 27,3%. В ведомстве связывают снижение с комплексной работой по защите информационной инфраструктуры: выполнением требований ФСТЭК России, настройкой средств защиты и межсетевых экранов, а также повышением общей дисциплины пользователей.

Председатель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский отметил, что атака на морские порты, нефтеперерабатывающие предприятия, зерновые терминалы, транспортные артерии или туристическую инфраструктуру может затронуть сразу несколько смежных отраслей. По его словам, именно такой каскадный эффект позволяет злоумышленникам получать широкий резонанс при относительно небольших затратах на проведение атаки.

Подробнее — читайте в материале «Хакеры нацелились на юг».

Нурий Бзасежев