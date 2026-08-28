Количество кибератак на госсектор Кубани снизилось на 27% за год

Количество кибератак на цифровую инфраструктуру органов власти Краснодарского края в первом полугодии 2026 года снизилось на 27,3% год к году — с 44 до 32 случаев. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте информатизации и связи региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ведомстве связывают снижение числа инцидентов с комплексными мерами защиты. Среди них — выполнение требований Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, точечная настройка средств защиты и межсетевых экранов, а также повышение дисциплины пользователей.

При этом эксперты отмечают, что общий уровень киберугроз остается высоким. Среди факторов риска они называют геополитическую напряженность, рост числа идеологически мотивированных атак, массовые утечки учетных данных, развитие автоматизированного фишинга и использование устаревшего программного обеспечения.

Изменилась и структура атак. Главным инструментом злоумышленников в первом полугодии стал компрометированный удаленный доступ через сервисы AnyDesk, Radmin и AeroAdmin. На такие инциденты пришлось 43,8% от общего числа — 14 случаев из 32.

Еще 12 инцидентов, или 37,5%, были связаны со скрытыми криптомайнерами. На фишинг и спам пришлось 6,3%, на вредоносное ПО без уточнения категории — 6,2%. Несанкционированные подключения к Wi-Fi и использование прокси составили по 3,1%.

Одновременно число случаев прямого заражения вирусами и троянами сократилось почти вдвое — с 25 до 14. По оценке краевого департамента, традиционные способы заражения постепенно уступают место нарушениям внутренних политик информационной безопасности.

Повышенный интерес злоумышленников к южным регионам эксперты связывают с их значением для экономики страны. Краснодарский край является крупным логистическим и аграрным центром, а также располагает развитой портовой и туристической инфраструктурой.

Председатель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский отметил, что атака на морские порты, нефтеперерабатывающие предприятия, зерновые терминалы, транспортные артерии или туристическую инфраструктуру может затронуть сразу несколько смежных отраслей. По его словам, именно такой каскадный эффект позволяет злоумышленникам получать широкий резонанс при относительно небольших затратах на проведение атаки.

Подробнее — читайте в материале «Хакеры нацелились на юг».

Нурий Бзасежев