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На Ставрополье за сутки в ДТП пострадали 57 человек

На дорогах Ставропольского края за прошедшие сутки 30 августа зафиксировали 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 57 человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За день к управлению транспортными средствами были не допущены 22 водителя с признаками опьянения, один из которых находился за рулем в нетрезвом состоянии повторно.

На территории региона продолжаются две профилактические акции. С 6 апреля по 31 октября проходит информационно-пропагандистская кампания «Драйв безопасности». С 24 августа по 11 сентября — мероприятие «Внимание! Дети идут в школу!».

Константин Соловьев

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