ФК «Сочи» переиграл «Челябинск»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 9-го тура Первой лиги на своем поле одержал победу над «Челябинском». Игра завершилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

К матчу с уральцами «барсы» подошли в отличных кондициях — с серией из четырех побед подряд в лиге. В первом тайме игра не изобиловала опасными моментами, местами получалась довольно осторожной. Соперники редко создавали угрозы в чужой штрафной площади. На перерыв команды ушли при счете 0:0. В начале второго отрезка Рамиль Шейдаев мог отличиться, но, выйдя один на один с голкипером уральцев Ильей Тусеевым, пробил мимо вратаря и ворот.

На 73-й минуте в штрафной хозяев мяч попал в руку защитнику «Сочи» Артему Макарчуку. Главный судья Олег Гусаков назначил пенальти, который уверенно реализовал Рамазан Гаджимурадов. Южане усилили натиск на ворота челябинцев и смогли восстановить равенство в конце второго тайма, когда с пенальти отличился вышедший на замену Захар Федоров. Незадолго до финального свистка Федоров оформил дубль и поставил точку в матче. В итоге — победа «Сочи» со счетом 2:1.

После девяти матчей «барсы» имеют в активе 19 очков и занимают третье место в таблице. В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют на «Фиште» 5 сентября против «Нижнего Новгорода».

Евгений Леонтьев