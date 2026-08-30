В Кузбассе застрелили медведя, напавшего на пенсионерку

В Кемеровской области участковый застрелил напавшего на пенсионерку медведя. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По информации ведомства, в полицию Новокузнецка из единой диспетчерской службы «112» поступило сообщение о том, что рядом с садовым обществом на 68-летнюю пенсионерку напал медведь. Женщина получила травму руки и была госпитализирована.

На место происшествия выехал полицейский наряд. Участковый в 200 метрах от дач заметил зверя, напавшего на женщину. «Медведь представлял опасность для жизни и здоровья других граждан. В соответствии с законом «О полиции» страж порядка принял решение о применении табельного оружия. В результате животное было обезврежено», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как писал «Ъ», за последнее время в Сибири было зарегистрировано несколько случаев нападения медведей на людей. В Горном Алтае медведь убил жительницу Новосибирской области, отдыхавшую в палатке у села Артыбаш. У города Междуреченска в Кемеровской области медведица с медвежонком атаковали рыбака у туристического приюта «Рубановский». На севере Красноярского края медведь попытался забраться в дом.

Илья Николаев