На курорте «Манжерок» пройдет международный турнир по стрельбе из лука

Курорт Сбера «Манжерок» с 10 по 13 сентября впервые примет международный турнир по стрельбе из традиционного лука. Участниками соревнований станут более 200 сильнейших спортсменов сборных команд из Кореи, Китая, Турции, Японии, Монголии, Ирана, стран СНГ, а также представители всех федеральных округов России.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Международный турнир на курорте «Манжерок» состоится при поддержке Российской федерации стрельбы из лука. Соревнование такого уровня проходит впервые и даст возможность спортсменам обменяться опытом на международной арене. Кроме того, это отличный шанс пополнить резерв национальной сборной России.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

За четыре дня состязаний зрители увидят выступления мастеров в трех уникальных дисциплинах: 3Д-стрельбу из лука по правилам World Archery, где спортсменов ждет прохождение лесной тропы с поражением объемных фигур на неизвестной дистанции; зрелищную дуэль «Пута» в национальных костюмах, объединяющую историческую реконструкцию со строгим спортивным регламентом, а также универсальный раунд «Фокус» — сражение за идеальный выстрел, требующее абсолютной концентрации. Визитная карточка соревнования — скоростная стрельба, которая является уникальным российским форматом.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Для нас принципиально важно вернуть традиционной стрельбе из лука ее исторический масштаб, объединив высокие технологии современного спорта с вековыми традициями разных народов. Сегодня на курорте «Манжерок» мы создаем новую точку на мировой спортивной карте. Уникальные российские форматы, такие как скоростная стрельба и наша интерпретация исторической дисциплины “Пута”, призваны показать мировому сообществу самобытность нашей стрелковой школы старший тренер сборной России по 3Д-стрельбе из лука Санал Очиров

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

К участию допускаются мужчины и женщины 2006 года рождения и старше. Количество участников от каждой страны не ограничено. Предварительная регистрация участников открыта на официальном портале РФСЛ.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» регулярно проводит соревнования всероссийского и международного масштаба. Это подтверждает его статус одного из ключевых спортивных центров страны. С 2025 года курорт принимает главный национальный старт — Чемпионат России по дисциплинам «слалом» и «слалом-гигант». Ежегодно здесь также проводятся этапы Кубка России.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Манжерок» зарекомендовал себя как центр подготовки юниоров. На курорте проходят соревнования федерального и регионального уровня среди юношей и девушек. А в зимнем сезоне 2023 года в рамках этапа розыгрыша Кубка России курорт объединил профессиональных спортсменов из Аргентины, Сербии, Казахстана, Беларуси и России.