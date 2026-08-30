Обжалован приговор подросткам, пытавшимся отравить военного в Новосибирске

Стороны защиты и обвинения оспорили приговор подросткам, пытавшимся отравить военнослужащего в Новосибирске. Апелляционная жалоба адвокатов и представление прокуратуры на решение Ленинского райсуда поступили на днях в Новосибирский областной суд. Дата слушаний пока не определена.

23 июня, как писал «Ъ-Сибирь», райсуд признал двоих подростков виновными в покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), каждому дал 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Адвокаты просили оправдать подзащитных «за отсутствием состава преступления». В прениях сторон прокурор просила назначить им по 8 лет заключения.

В августе 2025 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Новосибирске предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство российского военного «при помощи токсичных химических веществ». Его исполнителями, по материалам дела, должны были стать два 16-летних учащихся местного колледжа.

Согласно версии следствия, в июне—июле прошлого года молодые люди якобы получили «заказ» на убийство офицера на одном из интернет-ресурсов, когда искали быстрый заработок. Впоследствии заказчик прислал им три тюбика с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и, возможно, летальный исход. Яд следовало нанести на ручку водительской двери и зеркало машины офицера. Убийство предотвратили сотрудники госбезопасности. Они заменили яд на безвредное вещество, которым ни о чем не догадывающиеся исполнители обработали автомобиль жертвы. Происходящее они снимали на камеру смартфона и отправили куратору в качестве доказательства проделанной работы. Деньги за «заказ» — 16,7 тыс. руб. — получили на криптокошелек.

Подростков задержали. Им предъявили обвинение и заключили под стражу.

Илья Николаев