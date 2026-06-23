Отравителям подменили яд

В Новосибирске рассмотрели дело о покушении на убийство военного, которое, по данным следствия, готовили спецслужбы Украины. За 16 тыс. руб. представитель СБУ нанял двух подростков и снабдил их ядом, который юноши должны были нанести на ручку водительской двери и зеркало машины офицера. Убийство предотвратили сотрудники госбезопасности. Они заменили яд на безвредное вещество, которым ни о чем не догадывающиеся исполнители обработали автомобиль жертвы. Молодых людей суд отправил в воспитательную колонию на пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До наступления совершеннолетия подростки будут отбывать срок в воспитательной колонии, затем их переведут в колонию для взрослых

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ До наступления совершеннолетия подростки будут отбывать срок в воспитательной колонии, затем их переведут в колонию для взрослых

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд в Новосибирске признал двоих подростков виновными в покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) военнослужащего. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В августе 2025 года Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что в Новосибирске предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство российского военнослужащего «при помощи токсичных химических веществ». Его исполнителями, по материалам дела, должны были стать два 16-летних учащихся местного колледжа.

Согласно версии следствия, в июне—июле прошлого года молодые люди якобы получили «заказ» на убийство офицера на одном из интернет-ресурсов, когда искали быстрый заработок. Впоследствии заказчик прислал им три тюбика с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и, возможно, летальный исход. Согласно поставленной задаче, ядовитую мазь необходимо было нанести на ручку водительской двери и боковое зеркало автомобиля Nissan Juke военного.

В эти планы вмешались органы госбезопасности, которым стало известно о готовящемся убийстве военного. По информации источников, в рамках оперативного эксперимента контрразведчики заменили яд безобидным веществом. Им ничего не подозревающие исполнители, облаченные в резиновые перчатки, обработали дверь и зеркало иномарки. Несколько салфеток, пропитанных «пустышкой», бросили на капот машины. Происходящее они снимали на камеру смартфона и отправили куратору в качестве доказательства проделанной работы. Деньги за «заказ» — 16,7 тыс. руб. — получили на криптокошелек.

Молодых людей задержали. Доказательством, что их деятельность координировалась с территории Украины через мессенджер Telegram, стала переписка в изъятых у них средствах связи, рассказали в ЦОС. На время следствия несостоявшихся отравителей заключили под стражу. Вину они не признали.

В октябре 2025 года по делу начался суд. По информации источников, в судебном процессе военный просил строго наказать молодых людей, гособвинитель запросил для них по восемь лет заключения. Суд посчитал, что с обвиняемых достаточно и пяти лет. До совершеннолетия они будут отбывать срок в воспитательной колонии, затем их переведут в колонию для взрослых.

Константин Воронов, Новосибирск