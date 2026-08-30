Главные новости к утру 30 августа

Пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом и КАМАЗом в Ставропольском крае.

В Ленинградской области сбиты 61 беспилотник. После падения БПЛА возле НПЗ в Киришском районе начался пожар.

По информации Axios, директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины.

МАГАТЭ сообщило о работе над седьмой зоной локального прекращения огня в районе ЗАЭС. Там добавили, что без срочного ремонта линий электроснабжения станция может быть полностью обесточена через 10 дней.

Министр обороны Северной Кореи отправлен в отставку.