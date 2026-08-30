Пять человек погибли и почти 40 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье

Пять человек погибли при столкновении автобуса с КАМАЗом в Ставропольском крае. Пострадали еще 38 человек, в том числе 10 детей. Один ребенок находится в реанимации.

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, автобус ехал из Грузии в Москву. Всего в нем находились 43 человека. Водитель автобуса «выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет».

ДТП произошло примерно в 1:00 мск в районе поселка Иноземцево города Железноводска.