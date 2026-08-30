После падения БПЛА возле НПЗ в Ленинградской области начался пожар

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 42, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что работа сил ПВО продолжается.

Один из беспилотников упал в районе НПЗ в Киришском районе, добавил глава региона. Начался пожар. На месте работают экстренные службы.

Позднее Александр Дрозденко уточнил, что число сбитых БПЛА увеличилось до 61.

Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области действует примерно с 2:00 мск. Александр Дрозденко предупредил, что в регионе возможно снижение скорости работы мобильного интернета. Аэропорт Пулково ограничивал работу.