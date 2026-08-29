МАГАТЭ работает над созданием седьмой зоны прекращения огня возле ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня в районе Запорожской АЭС, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он пояснил, что МАГАТЭ начало такую работу из-за угрозы полного отключения электроснабжения на ЗАЭС.

«Без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно через десять дней»,— сообщил господин Гросси (цитата по сайту МАГАТЭ).

Как указано в пресс-релизе агентства, Запорожская АЭС уже более недели работает без внешнего электроснабжения — за счет аварийных дизельных генераторов. Для проведения ремонта на линии электроснабжения «Феросплавная-1» МАГАТЭ работает над созданием еще одной зоны локального прекращения огня. С конца 2025 года агентство уже согласовало действие шести таких зон.