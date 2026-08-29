МАГАТЭ работает над созданием седьмой зоны прекращения огня возле ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня в районе Запорожской АЭС, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он пояснил, что МАГАТЭ начало такую работу из-за угрозы полного отключения электроснабжения на ЗАЭС.
«Без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно через десять дней»,— сообщил господин Гросси (цитата по сайту МАГАТЭ).
Как указано в пресс-релизе агентства, Запорожская АЭС уже более недели работает без внешнего электроснабжения — за счет аварийных дизельных генераторов. Для проведения ремонта на линии электроснабжения «Феросплавная-1» МАГАТЭ работает над созданием еще одной зоны локального прекращения огня. С конца 2025 года агентство уже согласовало действие шести таких зон.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее уже добивалось согласия России и Украины на введение локального прекращения огня вокруг Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ. Так, в январе 2026 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о согласовании четвертого режима прекращения огня, чтобы украинские техники могли начать ремонт линии электропередачи 330 кВ, поврежденной 2 января.
Ремонтные работы на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1» начались 18 января 2026 года под контролем МАГАТЭ в рамках согласованного локального режима прекращения огня. Эта линия напряжением 330 кВ соединяет атомную станцию с украинской энергосистемой, и ее восстановление критически важно для надежного подключения станции.
В феврале 2026 года МАГАТЭ вновь обратилось к России и Украине с предложением о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Целью было оценить повреждения и восстановить резервную линию электропередачи «Ферросплавная-1», которая была отключена 10 февраля, поскольку станция продолжала получать питание только от одной основной линии 750 кВ «Днепровская».