Axios: глава ЦРУ предложил провести встречу президентов США, России и Украины

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины, пишет Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, власти США проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о предложении провести трехстороннюю встречу. Американские официальные лица также рассказали Владимиру Зеленскому о самих встречах Джона Рэтклиффа, целью которых была попытка возобновить мирные переговоры.

Визит главы ЦРУ в Москву, как пишет Axios, частично был направлен на то, чтобы определить, могут ли главы разведывательных служб убедить Владимира Путина перейти к возобновлению диалога с Украиной при посредничестве США. По словам источников, Джон Рэтклифф пришел к выводу, что директор ФСБ России Александр Бортников — конструктивный игрок, который может помочь возобновить дипломатические усилия.

Джон Рэтклифф посетил Россию 25 августа. 27 августа глава СВР России Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с главой ЦРУ. О встрече господина Рэтклиффа с директором ФСБ власти России не сообщали.