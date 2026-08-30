Axios: глава ЦРУ предложил провести встречу президентов США, России и Украины
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины, пишет Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, власти США проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о предложении провести трехстороннюю встречу. Американские официальные лица также рассказали Владимиру Зеленскому о самих встречах Джона Рэтклиффа, целью которых была попытка возобновить мирные переговоры.
Визит главы ЦРУ в Москву, как пишет Axios, частично был направлен на то, чтобы определить, могут ли главы разведывательных служб убедить Владимира Путина перейти к возобновлению диалога с Украиной при посредничестве США. По словам источников, Джон Рэтклифф пришел к выводу, что директор ФСБ России Александр Бортников — конструктивный игрок, который может помочь возобновить дипломатические усилия.
Джон Рэтклифф посетил Россию 25 августа. 27 августа глава СВР России Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с главой ЦРУ. О встрече господина Рэтклиффа с директором ФСБ власти России не сообщали.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Россию 25 августа 2026 года с необъявленным визитом, целью которого, по данным СМИ, были контакты между спецслужбами. Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подтвердил встречу с Рэтклиффом, назвав её обычным рабочим форматом, и отметил, что на встрече обсуждались вопросы, находящиеся в компетенции разведывательных служб. Президент США Дональд Трамп также назвал поездку Рэтклиффа «отчасти рутинной», а встречи глав спецслужб регулярными, происходящими раз в полгода или год.
По информации The Wall Street Journal, одной из целей визита Джона Рэтклиффа было предостеречь Россию от гипотетического нападения на страны НАТО. Кроме того, The Wall Street Journal и NBC News сообщали, что Джон Рэтклифф просил российскую сторону не делиться разведданными с Ираном и призвал разорвать экономические и оборонные связи с Тегераном. Axios утверждает, что перед отбытием из Латвии американская сторона попросила Украину не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и другим регионам России, над которыми должен был пролетать Рэтклифф.
Предполагается, что одной из целей дипломатической миссии Джона Рэтклиффа было добиться освобождения заключенных в России американцев, однако информация об их количестве или именах не сообщается. Президент России Владимир Путин был оперативно проинформирован об итогах встречи директора ЦРУ с представителями российских спецслужб, хотя с самим главой государства Джон Рэтклифф не общался. Дмитрий Песков назвал контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением, подчеркнув, что они продолжаются даже в самые сложные периоды двусторонних отношений.