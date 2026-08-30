Министр обороны Северной Кореи отправлен в отставку

Министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль отправлен в отставку, сообщило государственное агентство ЦТАК. Его место занял директор Главного политического управления Корейской народной армии Ким Сон Ги.

Решение о перестановках принято на заседании девятой Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, которое прошло 29 августа под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Но Гван Чхоль занимал должность министра обороны Северной Кореи дважды — с июня 2018 года по декабрь 2019-го, а также с октября 2024 года по настоящее время. После отстранения от должности министра его назначили первым заместителем директора Департамента военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.