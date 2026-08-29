Инвестиционный потенциал Ростовской области снизился за год на 17%

Ростовская область находится на втором месте в Южном федеральном округе по объему инвестиций. Так, в первом квартале текущего года объем инвестиций Дона составил 134,6 млрд руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 17%. Доля Ростовской области в инвестиционном портфеле ЮФО составляет 30,6%. Об этом в рамках пресс-конференции журналистам рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

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По его словам, в ЮФО наибольший объем инвестиций приходится на Краснодарский край. Так, в первом квартале 2026 инвестпортфель Кубани, по словам спикера, составил 169,3 млрд руб., что на 5,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля края в ЮФО составляет 38,5%. На Северном Кавказе лидер по сумме инвестиций — Дагестан. Объем инвестиций в республике 62,4 млрд руб., что на 3,8% больше, чем годом ранее, доля Дагестана в СКФО — 38%. Доля Ставропольского края в инвестпортфеле СКФО составляет 32% (в крае реализуются проекты на 52,6 млрд руб., что на 11% меньше, чем годом ранее).

В 2026 году в Ростовской области, по словам Евгения Эберенца, наиболее крупные проекты были реализованы в атомной энергетике Ростовской области. В частности, созданы дополнительные мощности для поставки оборудования на АЭС в общей сумме 5,8 млрд руб. и реализована программа технических мероприятий по обеспечению безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков Ростовской атомной электростанции за 3,7 млрд руб. В жилищном и инфраструктурном строительстве — строительство жилого микрорайона на левом берегу реки Дон (150 млрд руб.), жилая застройка территории старого аэропорта (200 млрд руб.), строительство и реконструкцию ливневых сооружений (146 млрд руб.).

«Наши опросы бизнеса говорят о том, что во втором квартале 2026 года относительно первого квартала 2026 года и аналогичного периода 2025 года оценки инвестиционной активности снизились. В третьем квартале 2026 бизнес не ожидает существенного изменения ситуации. В качестве причины предприятия чаще указывали недостаток собственных средств для финансирования проектов. Также возросло влияние таких факторов, как неопределенность экономической ситуации и недостаточный спрос на продукцию. При этом по результатам опросов видим, что среди компаний, планирующих привлекать заемный капитал в ближайшие полгода, каждое четвертое предприятие собирается использовать кредитные ресурсы в инвестиционных целях. 19% от числа опрошенных планируют обращаться за кредитом: в том числе 26% из этих предприятий — на инвестиционные цели»,— рассказал Евгений Эберенц.

Дмитрий Михеенко