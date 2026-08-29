В Сочи работают 52 АЗС

В Сочи по состоянию на 12:00 29 августа работают 52 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, сжиженный газ доступен на 14 АЗС, бензин АИ-100 — на четырех, АИ-95 — на 29, АИ-92 — также на 29, дизельное топливо — на 38 станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех АЗС «Роснефти» приоритет при заправке предоставляется общественному транспорту, автомобилям экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорту организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. Заправиться на этих станциях также можно по топливным картам и владельцам автомобилей, которыми управляют инвалиды первой и второй групп.

Еще три АЗС «Лукойла» переведены на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива в городе можно получить по телефону горячей линии 8 (862) 296-59-90 и через официальный чат-бот администрации Сочи. Данные также размещаются на информационных стендах АЗС, сайтах и в мобильных приложениях топливных компаний, а также в сервисе «Яндекс Заправки».

Вячеслав Рыжков