Агрострахование остается одним из главных сегментов страхового рынка Кубани

Одним из важнейших сегментов страхового рынка Краснодарского края остается агрострахование. В «Согазе» в беседе с «Ъ-Кубань» отмечают рост интереса животноводческих хозяйств к страхованию животных. Стоимость полиса зависит от вида животного, набора страховых рисков и других параметров. Востребованы и программы с государственной поддержкой, в рамках которых часть страховой премии компенсируется из бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В «СберСтраховании» сообщили, что в январе—июне 2026 года выплатили предприятиям Краснодарского края около 216 млн руб. — вдвое больше, чем за тот же период 2025 года. Около 80% этой суммы, или порядка 173 млн руб., пришлось на возмещение ущерба от стихийных бедствий, включая сильный ветер и ливни. По сравнению с первым полугодием прошлого года объем таких выплат вырос почти в 15 раз.

Еще более 30 млн руб. «СберСтрахование» направило сельхозпредприятиям в рамках агрострахования после введения в Краснодарском крае режима чрезвычайной ситуации природного характера. На эти выплаты пришлось около 14% общего объема компенсаций компании бизнесу в регионе.

Наиболее востребованным продуктом на Кубани в «АльфаСтраховании» называют страхование урожая с господдержкой. Государство субсидирует до 50% страховой премии. Страхование от чрезвычайных ситуаций используется реже. В среднем стоимость полиса составляет 3–8% страховой суммы и зависит от сельхозкультуры, региона и площади посевов.

По словам директора Краснодарского филиала «АльфаСтрахования» Романа Беридзе, спрос на агрострахование обычно увеличивается после неблагоприятных погодных периодов. В числе основных рисков для аграриев остаются засуха и весенние заморозки.

Вячеслав Рыжков