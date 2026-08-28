Риск или кошелек

В Краснодарском крае растет востребованность программ страхования жилой и коммерческой недвижимости, в том числе полисов, покрывающих ущерб от атак БПЛА. При этом страховые компании не спешат выделять эти риски в отдельный продукт, а факт ущерба от падения дрона еще не гарантирует выплату. Среди других востребованных продуктов участники рынка назвали ОСАГО, каско, программы накопительного и инвестиционного страхования жизни, а также предложения для аграриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарском крае растет спрос бизнеса на страхование складов, торговых центров, производственных и коммерческих объектов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ В Краснодарском крае растет спрос бизнеса на страхование складов, торговых центров, производственных и коммерческих объектов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным «АльфаСтрахования», объем рынка страхования физических лиц на Кубани в 2025 году составил 22,3 млрд руб. Половину занимает ОСАГО (50%), еще 30% — каско. Эти продукты остаются самыми востребованными. С 2023 по 2025 год рынок страхования имущества физических лиц увеличился на 16%.

Как рассказал Guide директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахования» Роман Беридзе, на рынке страхования рисков юридических лиц преобладают страхование имущества и строительно-монтажных рисков (СМР) — около 20%, еще 12% — сельхозстрахование.

Директор Краснодарского филиала АО «Согаз» Оксана Якубова говорит, что спрос на обязательные виды страхования, такие как ОСАГО для водителей или гражданская ответственность для юридических лиц,— стабильный и обусловлен законодательной базой. Среди добровольных видов, особенно в 2026 году, существенно вырос интерес к страхованию имущества юридических лиц. Кроме того, Оксана Якубова отмечает увеличение количества запросов на консультации риск-инженеров компании относительно способов обеспечения пожарной, промышленной безопасности, непрерывности производства и управления другими основными рисками предприятий.

Компенсация не гарантирована

Одним из наиболее острых для Краснодарского края является вопрос страхования от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным «АльфаСтрахования», в компании сборы по программам страхования имущества физлиц увеличились вдвое, а количество застрахованных объектов — троекратно. В корпоративном сегменте растет спрос на страхование складов, торговых центров, производственных и коммерческих объектов с включением военных рисков. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Как рассказал заместитель гендиректора, директор департамента страхования имущества и ответственности страхового брокера «А.Р.С.Консалтинг» Илья Лобанов, в корпоративном сегменте стремительно растет спрос на страхование от терроризма и атак БПЛА. По оценкам страховщиков, по итогам первого квартала 2026 года убыточность по этому направлению выросла в разы, а выплаты бизнесу по всей стране уже исчисляются миллиардами рублей. Но вслед за растущей убыточностью растут и тарифы, андеррайтинг риска становится сложнее — страховщики внимательнее смотрят на локацию объекта, отраслевую специфику, наличие превентивных мер защиты, все чаще запрашивают дополнительную информацию перед тем, как принять риск на страхование.

«Покрытие еще остается доступным, но в текущих условиях бизнесу важно подходить к подбору защиты вместе со специалистами, которые понимают логику андеррайтинга по этому риску и умеют выстроить условия так, чтобы полис действительно сработал, а не остался формальностью. В июле 2026 года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) начала пересмотр правил перестрахования рисков террористических актов и диверсий, что, безусловно, отразится на условиях страхования»,— говорит господин Лобанов.

По данным аналитического центра страхового брокера АСТ, оценка рисков при страховании коммерческой недвижимости в контексте атак БПЛА переходит на сценарную модель. Несмотря на рост инцидентов, связанных с атаками украинских дронов, 88% страховщиков, говорят в компании, не готовы выделять эти риски в отдельный страховой продукт.

Наиболее распространенной практикой остается включение ущерба от падения БПЛА, ракет или их обломков в стандартные покрытия по рискам «терроризм» и «диверсия» — такой подход применяют около 65% компаний. Еще 59% готовы рассматривать более широкие формулировки («БПЛА по любой причине»), однако в этом случае ужесточаются требования к объекту: учитываются его расположение, уровень охраны, состав арендаторов и история убытков.

Как отмечают участники рынка, ключевым фактором урегулирования становится правовая квалификация события. Практика последних месяцев показывает, что большинство подобных инцидентов, включая случаи в Москве и регионах, квалифицируются по ст. 205 УК РФ («террористический акт»), что напрямую влияет на применимость страхового покрытия.

Отдельное значение для собственников приобретает страхование потери арендного дохода (business interruption). По данным АСТ, 53% страховщиков распространяют покрытие по рискам «терроризм» и «диверсия» на этот сегмент, что позволяет частично компенсировать простой объектов.

У 82% компаний действуют территориальные ограничения, а 65% применяют отдельные лимиты или сублимиты по «военным» рискам, чаще всего в диапазоне 1–2 млрд руб. Все страховщики используют франшизы: минимальный уровень начинается от 1 млн руб., при этом наиболее распространенный размер не покрываемой части убытка составляет около 10 млн руб.

«Наличие физического ущерба от БПЛА само по себе не гарантирует выплату: решающим является квалификация события и условия договора»,— подчеркивает руководитель практики страхования коммерческой недвижимости АСТ Ольга Васильченко. По ее словам, для собственников объектов сегодня особенно важно провести аудит действующих полисов и проверить формулировки по рискам терроризма и диверсии, а также условия их распространения на инциденты с БПЛА.

С риском для жизни

Директор по партнерским продажам СК «Росгосстрах Жизнь» Жюльен Терегулов в сегменте страхования жизни отмечает рост интереса жителей Краснодарского края к программам, сочетающим страховую защиту с возможностью долгосрочного накопления капитала. «В нашей компании в 2026 году на Кубани спрос на продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни в розничном сегменте увеличился в 2,3 раза. Уже по итогам первых семи месяцев количество оформленных в регионе полисов превысило результат всего 2025 года»,— говорит господин Терегулов.

В розничном сегменте, по словам эксперта, наиболее востребована двухлетняя программа накопительного страхования жизни (НСЖ) — на нее приходится 68% объема продаж. В премиальном сегменте клиенты чаще выбирают более долгосрочные решения: 27% объема бизнеса приходится на новый продукт НСЖ сроком на 15 лет, а еще 20% — на пятилетнюю программу.

По словам генерального директора «СОПОС» Юрия Волкова, анализ тендеров по ДМС в Краснодаре показывает, что наиболее востребованы программы, включающие широкий набор разных видов медицинской помощи, а именно амбулаторно-поликлиническую помощь, помощь на дому, скорую медицинскую, экстренную и плановую стационарную помощь, экстренную медицинскую помощь на территории РФ и телемедицинские консультации. «В настоящее время такие комплексные программы являются основным запросом работодателей, так как позволяют обеспечить сотрудникам полноценное медицинское обслуживание по ДМС»,— утверждает эксперт.

При этом анализ коммерческих предложений, представленных на тендер страховыми компаниями, показывает, что стоимость сопоставимых по наполнению программ остается неоднородной и порой идет вразрез с официальными данными о росте медицинской инфляции.

«Если в 2025 году средняя страховая премия по тендерам в Краснодаре составляла около 41,6 тыс. руб. на одного застрахованного, то в 2026 году она снизилась примерно до 36,9 тыс. руб., то есть на 11,5%. Вместе с тем тендеры по ДМС отличаются значительным разбросом цен. В 2026 году страховые премии варьировались от 24,3 тыс. до 62,3 тыс. руб. на человека (при сопоставимых видах помощи и уровне клиник). Такая разница свидетельствует о том, что страховщики используют различные подходы к тарифообразованию и наполнению программ. При поверхностном взгляде предложения разных страховщиков могут казаться похожими, однако объем оплачиваемой медицинской помощи, исключения из программы страхования, доступ в клиники могут существенно отличаться. Поэтому при выборе страховой компании работодателям важно оценивать не только стоимость программы, но и ее реальное наполнение, ведь именно от него зависит ценность ДМС для сотрудников»,— поясняет господин Волков.

Роман Беридзе сообщил, что с 2023 по 2025 год рынок страхования от несчастных случаев (физлица) в Краснодарском крае снизился на 10%, средняя стоимость полисов уменьшилась на 14%. В ДМС основной драйвер — медицинская инфляция и рост корпоративного страхования. По словам эксперта, в условиях кадрового дефицита ДМС стало важной частью соцпакета: около 30% соискателей обращают внимание на его наличие. Стоимость программ ДМС выросла на 10–12% вследствие роста медицинских расходов.

Защищая урожай

Другой важной частью страхового рынка Краснодарского края является агрострахование. В «СОГАЗе» отмечают интерес животноводческих хозяйств к страхованию животных. Стоимость полисов, говорит Ольга Якубова, зависит от набора рисков, вида животного и ряда других параметров. Также популярностью пользуются программы господдержки, когда часть страховой премии возмещается за счет средств бюджета.

Руководитель направления урегулирования корпоративных убытков «СберСтрахования» Александр Фатунов рассказал, что с января по июнь 2026 года компания выплатила бизнесу в Краснодарском крае около 216 млн руб. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем перечисленных средств (80%) приходится на компенсацию последствий стихийных бедствий, например сильного ветра или ливня. Выплаты по ним составили порядка 173 млн руб., что почти в 15 раз больше, чем за январь—июнь 2025 года.

«Заметную долю также занимают средства, направленные сельхозпредприятиям по программе агрострахования в связи с введением в регионе чрезвычайной ситуации природного характера. Объем таких возмещений превысил 30 млн руб. — около 14% общей суммы выплат»,— рассказал господин Фатунов.

В «АльфаСтраховании» говорят, что наиболее востребовано на Кубани страхование урожая с господдержкой (субсидируется до 50% страховой премии). Реже используется страхование от ЧС. Стоимость зависит от культуры, региона и площади посевов и в среднем составляет 3–8% от страховой суммы. Интерес к агрострахованию усиливается после неблагоприятных погодных периодов — особенно на фоне рисков засухи и весенних заморозков, отмечает Роман Беридзе.

ОСАГО тянет рынок

Как говорит директор департамента автострахования страхового брокера «А.Р.С.Консалтинг» Игорь Дурново, интерес к продуктам автострахования сохраняется повсеместно. В последнее время рост популярности наблюдается среди краткосрочных предложений — такой формат, по словам эксперта, позволяет существенно сэкономить в сравнении с традиционными предложениями страховщиков. Краткосрочные полисы ОСАГО особенно востребованы у водителей такси, а также у автовладельцев, которые пользуются машиной только в определенные периоды года — например летом или по выходным. Такой вариант позволяет платить только за тот период, когда автомобиль действительно используется.

«Кроме того, сверхкраткосрочные полисы ОСАГО и КАСКО сроком до семи дней позволяют страховщикам привлечь дополнительную аудиторию — водителей, которые раньше могли отказаться от оформления полиса, рассчитывая, что за несколько дней эксплуатации автомобиля ничего не случится. Однако с учетом текущей стоимости ремонта многие предпочитают приобрести даже краткосрочную защиту, чтобы избежать потенциально гораздо больших расходов»,— говорит господин Дурново.

По данным «АльфаСтрахования», с 2023 по 2025 год рынок ОСАГО в Краснодарском крае вырос на 6%, КАСКО — в два раза. Средняя стоимость ОСАГО снизилась на 6% за счет усиления конкуренции и демпинга со стороны небольших компаний. При этом в крупных страховых компаниях средний чек вырос на 8% изза увеличения расходов на урегулирование убытков и необходимости поддержания высокого уровня сервиса. Классическое КАСКО подорожало на 3%.

В корпоративном страховании юридических лиц региона рынок ОСАГО и каско за последние три года вырос на 53%, говорит Роман Беридзе. Рост премий связан главным образом с расширением тарифного коридора. При этом средний чек по крупным автопаркам снижается изза высокой конкуренции.

«ОСАГО является обязательным видом страхования. Тарификация осуществляется индивидуально в зависимости от многих факторов в пределах тарифного коридора. Ущерб самому автомобилю покрывает каско. По мере роста финансовой грамотности граждан увеличивается спрос на данный вид добровольной страховой защиты»,— добавила Ольга Якубова.

Вячеслав Рыжков