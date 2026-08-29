В Сочи стартовал сбор первого урожая тропических фруктов

В Сочи начали сбор первого урожая тропических фруктов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В экспериментальных теплицах планируют получить около 700 кг бананов, папайи и питахайи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Три теплицы сочинский фермер построил в 2025 году. Их задача — отработать технологии выращивания тропических культур в условиях местного климата с минимальными затратами энергии. На экспериментальной площадке высадили более 20 сортов бананов, пять видов папайи, питахайю и маракуйю. Кроме того, там выращивают имбирь, ананасы, авокадо и какао.

В дальнейшем на территории экзотического сада планируют проводить экскурсии, знакомить посетителей с технологиями выращивания тропических культур и продавать саженцы. Проект рассчитывают использовать для развития агротуризма в Сочи.

Вячеслав Рыжков