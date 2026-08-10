В Свердловской области снят режим беспилотной опасности

В Свердловской области в 16:21 отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер. На территории региона он действовал пять часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кольцово сняты, сообщили в Росавиации.

Сегодня массированная атака произошла в Татарстане — погибли 13 человек, в республике объявлен траур.

В последний раз режим опасности атаки БПЛА объявлялся в Свердловской области 7 августа — тогда случилась атака дронов на склад Wildberries в Екатеринбурге. Над территорией региона были уничтожены восемь беспилотников, три БПЛА упали на крышу логистического центра.

Полина Бабинцева