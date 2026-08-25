В Свердловской области проведут школьные линейки с учетом риска атаки БПЛА

Во всех школах Свердловской области проведут торжественные линейки 1 сентября с учетом «всех необходимых требований», рассказала министр образования региона Светлана Тренихина на вопрос журналистов о действиях властей в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чиновник подчеркнула, что в образовательных организациях отрабатывают возможные сценарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Принимаем дополнительные меры и в случае возникновения опасности будем оперативно реагировать. Это уже наша реальность, мы вынуждены жить с этим»,— добавила госпожа Тренихина.

За все время на территории Свердловской области восемь раз вводили режим ракетной опасности и 19 раз — беспилотной. В апреле в результате атаки БПЛА были повреждены 44 квартиры дома в центре Екатеринбурга, в июле в городе загорелась автостоянка из-за обломков беспилотника, в августе три БПЛА упали на крышу склада Wildberries в Свердловской области.

Ранее Светлана Тренихина рассказала «Областной газете», что в первые классы 978 школ Свердловской области пойдут около 41 тыс. ребят. Всего общее количество учащихся превысит 548 тыс. человек.

Василий Алексеев