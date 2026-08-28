Минобороны: 112 БПЛА уничтожены над Крымом и девятью регионами РФ

Российские дежурные силы ПВО в течение дня 28 августа отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив в общей сложности 112 дронов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

БПЛА перехватили над Крымом и Черным морем. Дроны также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей и Московского региона.

В ночь на 28 августа над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 512 беспилотников. БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны прошлой ночью с 20:00 27 августа до 08:30 28 августа. По данным Минобороны РФ, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб Краснодарского края создал официальные каналы с оповещениями об угрозах беспилотных летательных аппаратов. В каналах «Оповещения. Оперштаб — Краснодарский край» будет оперативно публиковаться информация об угрозах и отмене беспилотной опасности от администраций и глав муниципалитетов региона.

Анна Гречко