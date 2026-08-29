Подержанные автомобили на Кубани за год подорожали на 80 тысяч рублей

В Краснодарском крае средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле 2026 года составила 1,58 млн руб. — примерно на 80 тыс. руб. больше, чем годом ранее. При этом цены отдельных моделей за год демонстрировали разнонаправленную динамику, сообщил «Ъ-Кубань» руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На вторичном рынке структура предложения за год практически не изменилась. Около 47% автомобилей приходится на ценовой диапазон от 800 тыс. до 3 млн руб, еще 40% — на машины дешевле 800 тыс. руб.

Одновременно меняются предпочтения покупателей. Доля просмотров седанов за год сократилась на 4 процентных пункта — до 36%. Интерес к внедорожникам, напротив, вырос с 25% до 33%. Это связано в том числе с увеличением числа автомобилей, которые несколько лет назад были приобретены новыми и теперь выходят на вторичный рынок.

Ранее сообщалось, что объем предложения автомобилей с пробегом в Краснодарском крае в июле 2026 года оказался на 10,6% ниже, чем годом ранее. При этом активность пользователей на вторичном рынке за тот же период выросла на 5%. На рынке новых автомобилей предложение, напротив, демонстрирует устойчивый рост. За последние 12 месяцев оно увеличилось в регионе на 48%.

Динамика спроса на новые машины была менее стабильной. Пик пользовательской активности пришелся на сентябрь 2025 года, после чего просмотры снижались до февраля 2026 года. С весны спрос начал восстанавливаться, и к июлю количество просмотров новых автомобилей выросло на 43% относительно февральского уровня.

Анна Гречко