На Кубани предложение подержанных автомобилей сократилось на 10,6% за год

Объем предложения автомобилей с пробегом в Краснодарском крае в июле 2026 года оказался на 10,6% ниже, чем годом ранее. При этом активность пользователей на вторичном рынке за тот же период выросла на 5%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На рынке новых автомобилей предложение, напротив, демонстрирует устойчивый рост. За последние 12 месяцев оно увеличилось в регионе на 48%.

Динамика спроса на новые машины была менее стабильной. Пик пользовательской активности пришелся на сентябрь 2025 года, после чего просмотры снижались до февраля 2026 года. С весны спрос начал восстанавливаться, и к июлю количество просмотров новых автомобилей выросло на 43% относительно февральского уровня.

Таким образом, на вторичном рынке Кубани за год стало меньше доступных автомобилей при сохраняющемся интересе покупателей. В сегменте новых машин ситуация обратная: предложение заметно расширилось, а спрос после зимнего снижения начал восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость автомобиля с пробегом в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 6% по сравнению с январем и достигла 2,04 млн руб. По данным аналитиков «Авто.ру Бизнес», за январь—июнь значительно увеличилось количество объявлений о продаже автомобилей китайских марок, тогда как предложение других иномарок практически не изменилось. При этом число объявлений о продаже отечественных автомобилей сократилось на 8%.

Анна Гречко