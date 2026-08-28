Годовая инфляция в Краснодарском крае в июле замедлилась до 5,4%

В июле текущего года годовая инфляция на Кубани замедлилась до 5,4%. Месяцем ранее она составляла 5,7%. Это ниже общероссийского показателя, который держится на уровне почти 6%, сообщил журналистам начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, цены в июле 2026 года выросли по сравнению с июнем на 0,33%. Ключевым фактором роста цен выступило временное снижение производства моторного топлива — в условиях высокого сезонного спроса.

«Кроме того, летом традиционно наступает сезон домашних заготовок, а значит, востребован сахар, запасы которого к этому времени уже низкие. Соответственно, цены на сахар в этот период растут. В Краснодарском крае, так же как и во многих других регионах юга, подорожало на 2,6% по сравнению с июнем мясо птицы. В крае и в целом по стране снизился выпуск мяса птицы, что привело к некоторому сокращению предложения. Кроме того, у производителей и поставщиков выросли издержки, в том числе из-за роста цен на топливо»,— рассказал господин Эберенц.

Он также отметил, что сдерживающим инфляцию фактором на Кубани стала динамика цен на сезонные продукты, прежде всего овощи, которые подешевели в июле более чем на 5%. Так, по словам экспертов Южного ГУ Банка России, помидоры и огурцы снизились за месяц в цене на 19 и 5,6% соответственно благодаря росту сбора урожая открытого грунта.

«Почти в двух третях регионов России рост цен в июле замедлился, что подтверждает эффективность работы по снижению инфляции. Краснодарский край — один из лучших примеров этого тренда на юге. Существенного повышения устойчивой инфляции — той, из которой вычли товары и услуги с сильно колеблющимися ценами, не ожидается: в оставшейся части года показатели устойчивого роста цен будут складываться вблизи текущих уровней — преимущественно в диапазоне 4–5% с сезонной корректировкой в годовом выражении. По итогам 2026 года инфляция составит 6–7%, а в 2027 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к цели — вблизи 4%»,— рассказал Евгений Эберенц.

Банк России на июльском заседании снизил ключевую ставку до 14%. Июньский рост цен в регуляторе тогда расценивали как временное ускорение, и июльские данные это, по словам господина Эберенца, подтвердили.

«Однако мы понимаем, что риски для повышения инфляции все еще есть: это и снижение производственных возможностей некоторых отраслей, и более стимулирующий бюджет, и внешние условия. Учитывая это, мы повысили оценку по инфляции на текущий год (до 6–7%). А также обновили траекторию ключевой ставки. Ее диапазон на нынешний год увеличен до 14,5–14,6%, на следующий год — до 10,5–12,5%»,— рассказал начальник Южного ГУ Банка России.

Полное интервью с начальником Южного Главного управления Банка России Евгением Эберенцем — читайте в разделе «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко