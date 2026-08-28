С начала года туристы совершили в Ростовскую область более 922 тысяч поездок

В первой половине 2026 года в Ростовскую область было совершено 922,5 тыс. туристических поездок. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал первый заместитель губернатора Дона Алексей Господарев. Это, по его словам, на 18% больше, чем годом ранее, и на 222,5 тыс. выше ожидаемого результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По мнению вице-губернатора, росту потока на Дон способствуют его богатое культурное и природное наследие, развитие новых форматов туризма (водный, промышленный, сельский), выгодное логистическое положение. «К нам действительно удобно добираться не только из центральной полосы и северо-западных территорий РФ, но и из вновь присоединившихся территорий. Область находится на пересечении всех путей. И у нас есть что посмотреть», — отметил Алексей Господарев.

К факторам, негативно влияющим на развитие туризма в регионе, спикер отнес более чем напряженную ситуацию на рынке моторного топлива и приостановкк авиасообщения. «Международный аэропорт Платов, построенный к чемпионату мира по футболу-2018, уже несколько лет не принимает и не обслуживает гражданские рейсы. Из соображений безопасности», — напомнил вице-губернатор.

Владимир Андреев