«Экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы»
Вице-губернатор Дона Алексей Господарев — о ключевых отраслях, их потенциале и поддержке бизнеса
По итогам первой половины 2026 года инвестпортфель Ростовской области включает более 600 проектов на общую сумму свыше 1 трлн руб. Несмотря на снижение в промышленности и АПК, Дон демонстрирует рост в торговле, сфере услуг и строительстве, сохраняет стабильность на рынке труда, а особое внимание уделяет импортозамещению и развитию туристической инфраструктуры, рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
— В каком состоянии находятся ключевые отрасли донской экономики в 2026 году? Каковы основные тенденции, драйверы роста или спада?
— В январе—июне 2026 года индекс промышленного производства составил 99% к прошлогоднему уровню. Снижение объемов связано прежде всего с низкими мировыми ценами на уголь, сокращением спроса из-за санкционных ограничений, удорожания сырья и высокой ключевой ставки ЦБ России, препятствующей приобретению сельхозтехники за счет кредитных средств, завершением крупных заказов и оптимизацией производственных процессов на предприятиях легкой промышленности, проведением плановых ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.
Индекс производства сельхозпродукции составил 83,9% к прошлому году. На показатель существенно повлияло сокращение объемов выпуска мяса (на 18%) и молока (на 25,9%). Причина — ухудшение кормовой базы вследствие природных ЧС и эпизоотической обстановки, повлекших сокращение поголовья. При этом производство яиц выросло на 3,3%. По этому показателю Дон в России на девятом месте. А по производству молока, несмотря на сложности и сокращение, область входит в топ-15 регионов РФ. Также у нас высокие позиции по обороту розничной торговли (5-е место), платных услуг населению (8-е место) и общепита (13-е место).
Кстати, по этим трем последним направлениям в январе—июне 2026 года в регионе был рост. Так, оборот розничной торговли вырос на 5,7% по сравнению с показателем годом ранее, общепита — на 2,9%, платных услуг — на 3,5%.
Дон по-прежнему вносит значительный вклад в отечественное производство. Так, регион — абсолютный лидер по зерноуборочным комбайнам (90,7%) и магистральным электровозам (63,9%). У нас производится 46,8% бесшовных стальных бурильных труб, 38,6% оборудования для ядерных установок и 36,6% обогащенного антрацита.
В целом экономика региона демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы. Помимо приведенных выше отраслей, у Ростовской области большой потенциал в развитии туризма и креативных индустрий.
— Насколько сильно вырос инвестпортфель региона с начала года?
— Инвестиционный портфель Ростовской области насчитывает более 600 проектов на общую сумму свыше 1 трлн руб. Из них 35 проектов на сумму более 520 млрд руб. включены в перечень приоритетных. В начале 2026 года портфель насчитывал 580 проектов. За январь—июнь инвесторы завершили 85 проектов на общую сумму более 60 млрд руб. Но в этот же период в портфеле региона появились новые проекты. Работа идет.
— Какова отраслевая структура инвестпортфеля?
— Традиционно основную долю в портфеле занимают проекты в промышленности и АПК. Например, в запуск тепличного комплекса по выращиванию овощей в защищенном грунте ООО ТК «Ольгинский» вложит 22,6 млрд руб.
В высокотехнологичном секторе также реализуются инвестпроекты. В частности, ГК «Бештау» строит завод радиоэлектронной продукции. Запуск предприятия осуществляется в несколько этапов. Общий размер вложений составит 8 млрд руб. Северо-Кавказское логистическое предприятие инвестировало 700 млн руб. в полностью роботизированный складской комплекс. ПАО «МТС» за 1,5 млрд руб. создает модульный центр обработки данных (ЦОД).
— Есть ли льготы для инвесторов?
— Для инвесторов предусмотрены льготы по налогу на имущество и прибыль, инвестиционный налоговый вычет, специальные инвестконтракты (СпИК), предоставление земельных участков без торгов и механизм защиты капиталовложений. Кроме того, резиденты ОЭЗ «Ростовская» получают сниженную ставку по налогу на прибыль: 2% в федеральной части и 0% — в региональной на первые пять лет, затем 5 и 13,5%, освобождение от налога на имущество на 10 лет и от земельного — на 5 лет, а также ускоренную амортизацию.
— Инвесторы жалуются на инфраструктурные ограничения. Какие обязательства по софинансированию «последней мили» берет на себя правительство Дона?
— Сегодня для предотвращения дефицита электроэнергии в Ростовской области реализуются 12 программ. Все они направлены на развитие и модернизацию электросетевого комплекса. Это актуальная часть масштабного плана модернизации энергосистемы Дона. В рамках борьбы с дефицитом мощности и аварийностью активно наращивается совокупный объем инвестпрограмм ключевых компаний (ПАО «Россети Юг» и АО «Донэнерго»). В 2026 году он составит 8,4 млрд руб.
Программа перспективного развития электроэнергетики в регионе обновляется ежегодно. Это обеспечивает стабильные условия для привлечения инвестиций.
— А как продвигается модернизация портовой инфраструктуры? Нет ли здесь узких мест?
— Узкие места в портовой инфраструктуре Дона фактически отсутствуют. Сейчас загрузка терминалов не превышает 50%. Снижение грузооборота связано с непростой макроэкономической ситуацией. Но это вовсе не означает, что у нас нет развития портовой инфраструктуры. Оно есть, на территории Азовского и Ростовского портов.
Например, ООО «Азовский морской терминал» строит перевалочный комплекс. Ранее, в 2025 году, компания ввела в эксплуатацию причал длиной 164 м. Сейчас инвестор занимается обустройством территории и складов. Освоено 1,2 млрд руб. Там же, в Азове, АО «Племенной завод "Гашунский"» продолжает строительство зернового терминала. Три года назад предприятие ввело в эксплуатацию причалы, административные здания и железнодорожные пути. Инвестор развивает складской комплекс и ж/д инфраструктуру. Общая сумма вложений — 3,3 млрд руб.
В порту Ростова-на-Дону инвесторы реализуют пять проектов. Это перенос мощностей АО «Ростовский порт» (завершение запланировано на 2028 год) и морской терминал ООО «Рост» (сроки реализации — 2026–2030 годы), реконструкция причала №30 ООО «Ростовский КХП», строительство терминала по перевалке зерна ООО «МГТ Империал», реконструкция терминального комплекса ООО ПКФ «Братья». В частности, этот проект предусматривает строительство резервуаров для растительного масла на 6 тыс. т. Сумма вложений — 600 млн руб.
— Какова динамика трансграничной торговли? Сталкиваются ли экспортеры с проблемами при международных расчетах? Какое содействие вы оказываете?
— Внешнеторговый оборот снижается из-за санкций, но темпы падения замедлились. Критических проблем с международными расчетами у нас нет.
Регион поддерживает экспортеров через снижение затрат на сертификацию, транспортировку, а также через участие в международных мероприятиях. В 2026 году прошли 44 международных мероприятия, включая визиты делегаций за рубеж и на Дон. АНО «Центр поддержки экспорта» оказала услуги 41 субъекту МСП, 16 предприятий заключили 31 экспортный контракт на сумму более $9 млн. Участие в международных выставках и бизнес-миссиях также способствует развитию экспортного потенциала.
— Выше говорили о наличии у региона туристического потенциала. С начала 2026 года турпоток на Дон вырос более чем на 20%. Это соответствует вашим ожиданиям?
— Полностью. И это не единственный показатель, на который мы ориентируемся, когда говорим о туризме. Так, мы ожидали, что к 1 июля количество поездок в регион составит порядка 700 тыс. По факту же их было 922,5 тыс. Это на 18% больше, чем годом ранее.
Росту потока способствуют богатое культурное и природное наследие Ростовской области, развитие новых форматов туризма (водный, промышленный, сельский), выгодное логистическое положение. К нам действительно удобно добираться не только из центральной полосы и северо-западных территорий РФ, но и из вновь присоединившихся территорий. Область находится на пересечении всех путей. И у нас есть что посмотреть.
— А что мешает развитию туризма в регионе?
Сдерживающими факторами являются более чем напряженная ситуация на рынке моторного топлива, которая негативно влияет на настроения автотуристов. Второй и, пожалуй, главный барьер — приостановка авиасообщения: международный аэропорт Платов, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018, уже несколько лет не принимает и не обслуживает гражданские рейсы. Из соображений безопасности.
— Какую поддержку регион оказывает инвесторам в туристическую и гостевую инфраструктуру?
В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» предоставляются субсидии на развитие туристской инфраструктуры, в том числе на создание и развитие некапитальных объектов вдоль федеральной трассы М-4 «Дон». В этом году поддержка оказана 16 проектам на общую сумму 167,9 млн руб. На 2027 год предусмотрено выделение 177,4 млн руб., из которых 63,6 млн руб. будут направлены на развитие автотуризма.