«Экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы»

По итогам первой половины 2026 года инвестпортфель Ростовской области включает более 600 проектов на общую сумму свыше 1 трлн руб. Несмотря на снижение в промышленности и АПК, Дон демонстрирует рост в торговле, сфере услуг и строительстве, сохраняет стабильность на рынке труда, а особое внимание уделяет импортозамещению и развитию туристической инфраструктуры, рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

Вице-губернатор Ростовской области Алексей Господарев

Фото: Василий Дерюгин

— В каком состоянии находятся ключевые отрасли донской экономики в 2026 году? Каковы основные тенденции, драйверы роста или спада?

— В январе—июне 2026 года индекс промышленного производства составил 99% к прошлогоднему уровню. Снижение объемов связано прежде всего с низкими мировыми ценами на уголь, сокращением спроса из-за санкционных ограничений, удорожания сырья и высокой ключевой ставки ЦБ России, препятствующей приобретению сельхозтехники за счет кредитных средств, завершением крупных заказов и оптимизацией производственных процессов на предприятиях легкой промышленности, проведением плановых ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

Индекс производства сельхозпродукции составил 83,9% к прошлому году. На показатель существенно повлияло сокращение объемов выпуска мяса (на 18%) и молока (на 25,9%). Причина — ухудшение кормовой базы вследствие природных ЧС и эпизоотической обстановки, повлекших сокращение поголовья. При этом производство яиц выросло на 3,3%. По этому показателю Дон в России на девятом месте. А по производству молока, несмотря на сложности и сокращение, область входит в топ-15 регионов РФ. Также у нас высокие позиции по обороту розничной торговли (5-е место), платных услуг населению (8-е место) и общепита (13-е место).

Кстати, по этим трем последним направлениям в январе—июне 2026 года в регионе был рост. Так, оборот розничной торговли вырос на 5,7% по сравнению с показателем годом ранее, общепита — на 2,9%, платных услуг — на 3,5%.

Дон по-прежнему вносит значительный вклад в отечественное производство. Так, регион — абсолютный лидер по зерноуборочным комбайнам (90,7%) и магистральным электровозам (63,9%). У нас производится 46,8% бесшовных стальных бурильных труб, 38,6% оборудования для ядерных установок и 36,6% обогащенного антрацита.

В целом экономика региона демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы. Помимо приведенных выше отраслей, у Ростовской области большой потенциал в развитии туризма и креативных индустрий.

— Насколько сильно вырос инвестпортфель региона с начала года?

— Инвестиционный портфель Ростовской области насчитывает более 600 проектов на общую сумму свыше 1 трлн руб. Из них 35 проектов на сумму более 520 млрд руб. включены в перечень приоритетных. В начале 2026 года портфель насчитывал 580 проектов. За январь—июнь инвесторы завершили 85 проектов на общую сумму более 60 млрд руб. Но в этот же период в портфеле региона появились новые проекты. Работа идет.

— Какова отраслевая структура инвестпортфеля?

— Традиционно основную долю в портфеле занимают проекты в промышленности и АПК. Например, в запуск тепличного комплекса по выращиванию овощей в защищенном грунте ООО ТК «Ольгинский» вложит 22,6 млрд руб.

В высокотехнологичном секторе также реализуются инвестпроекты. В частности, ГК «Бештау» строит завод радиоэлектронной продукции. Запуск предприятия осуществляется в несколько этапов. Общий размер вложений составит 8 млрд руб. Северо-Кавказское логистическое предприятие инвестировало 700 млн руб. в полностью роботизированный складской комплекс. ПАО «МТС» за 1,5 млрд руб. создает модульный центр обработки данных (ЦОД).

— Есть ли льготы для инвесторов?

— Для инвесторов предусмотрены льготы по налогу на имущество и прибыль, инвестиционный налоговый вычет, специальные инвестконтракты (СпИК), предоставление земельных участков без торгов и механизм защиты капиталовложений. Кроме того, резиденты ОЭЗ «Ростовская» получают сниженную ставку по налогу на прибыль: 2% в федеральной части и 0% — в региональной на первые пять лет, затем 5 и 13,5%, освобождение от налога на имущество на 10 лет и от земельного — на 5 лет, а также ускоренную амортизацию.

— Инвесторы жалуются на инфраструктурные ограничения. Какие обязательства по софинансированию «последней мили» берет на себя правительство Дона?

— Сегодня для предотвращения дефицита электроэнергии в Ростовской области реализуются 12 программ. Все они направлены на развитие и модернизацию электросетевого комплекса. Это актуальная часть масштабного плана модернизации энергосистемы Дона. В рамках борьбы с дефицитом мощности и аварийностью активно наращивается совокупный объем инвестпрограмм ключевых компаний (ПАО «Россети Юг» и АО «Донэнерго»). В 2026 году он составит 8,4 млрд руб.

Программа перспективного развития электроэнергетики в регионе обновляется ежегодно. Это обеспечивает стабильные условия для привлечения инвестиций.

— А как продвигается модернизация портовой инфраструктуры? Нет ли здесь узких мест?

— Узкие места в портовой инфраструктуре Дона фактически отсутствуют. Сейчас загрузка терминалов не превышает 50%. Снижение грузооборота связано с непростой макроэкономической ситуацией. Но это вовсе не означает, что у нас нет развития портовой инфраструктуры. Оно есть, на территории Азовского и Ростовского портов.

Например, ООО «Азовский морской терминал» строит перевалочный комплекс. Ранее, в 2025 году, компания ввела в эксплуатацию причал длиной 164 м. Сейчас инвестор занимается обустройством территории и складов. Освоено 1,2 млрд руб. Там же, в Азове, АО «Племенной завод "Гашунский"» продолжает строительство зернового терминала. Три года назад предприятие ввело в эксплуатацию причалы, административные здания и железнодорожные пути. Инвестор развивает складской комплекс и ж/д инфраструктуру. Общая сумма вложений — 3,3 млрд руб.

В порту Ростова-на-Дону инвесторы реализуют пять проектов. Это перенос мощностей АО «Ростовский порт» (завершение запланировано на 2028 год) и морской терминал ООО «Рост» (сроки реализации — 2026–2030 годы), реконструкция причала №30 ООО «Ростовский КХП», строительство терминала по перевалке зерна ООО «МГТ Империал», реконструкция терминального комплекса ООО ПКФ «Братья». В частности, этот проект предусматривает строительство резервуаров для растительного масла на 6 тыс. т. Сумма вложений — 600 млн руб.

— Какова динамика трансграничной торговли? Сталкиваются ли экспортеры с проблемами при международных расчетах? Какое содействие вы оказываете?

— Внешнеторговый оборот снижается из-за санкций, но темпы падения замедлились. Критических проблем с международными расчетами у нас нет.

Регион поддерживает экспортеров через снижение затрат на сертификацию, транспортировку, а также через участие в международных мероприятиях. В 2026 году прошли 44 международных мероприятия, включая визиты делегаций за рубеж и на Дон. АНО «Центр поддержки экспорта» оказала услуги 41 субъекту МСП, 16 предприятий заключили 31 экспортный контракт на сумму более $9 млн. Участие в международных выставках и бизнес-миссиях также способствует развитию экспортного потенциала.

— Выше говорили о наличии у региона туристического потенциала. С начала 2026 года турпоток на Дон вырос более чем на 20%. Это соответствует вашим ожиданиям?

— Полностью. И это не единственный показатель, на который мы ориентируемся, когда говорим о туризме. Так, мы ожидали, что к 1 июля количество поездок в регион составит порядка 700 тыс. По факту же их было 922,5 тыс. Это на 18% больше, чем годом ранее.

Росту потока способствуют богатое культурное и природное наследие Ростовской области, развитие новых форматов туризма (водный, промышленный, сельский), выгодное логистическое положение. К нам действительно удобно добираться не только из центральной полосы и северо-западных территорий РФ, но и из вновь присоединившихся территорий. Область находится на пересечении всех путей. И у нас есть что посмотреть.

— А что мешает развитию туризма в регионе?

Сдерживающими факторами являются более чем напряженная ситуация на рынке моторного топлива, которая негативно влияет на настроения автотуристов. Второй и, пожалуй, главный барьер — приостановка авиасообщения: международный аэропорт Платов, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018, уже несколько лет не принимает и не обслуживает гражданские рейсы. Из соображений безопасности.

— Какую поддержку регион оказывает инвесторам в туристическую и гостевую инфраструктуру?

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» предоставляются субсидии на развитие туристской инфраструктуры, в том числе на создание и развитие некапитальных объектов вдоль федеральной трассы М-4 «Дон». В этом году поддержка оказана 16 проектам на общую сумму 167,9 млн руб. На 2027 год предусмотрено выделение 177,4 млн руб., из которых 63,6 млн руб. будут направлены на развитие автотуризма.

Беседовал Владимир Андреев