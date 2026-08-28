В Сочи планируют выращивать какао для производства мороженого

В Сочи планируют высадить первую в России плантацию какао. Саженцы уже привезли на территорию крестьянского фермерского хозяйства «100 гектар», где их намерены выращивать в теплицах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Андрея Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

По его словам, российское какао планируют использовать вместе с бананами местного производства для изготовления мороженого. Запустить производство бананового мороженого рассчитывают до конца 2026 года. В линейке также планируют представить вкусы с кокосом и финиками.

КФХ «100 гектар» работает в Сочи и занимается выращиванием тропических и субтропических культур. В хозяйстве также реализуют проект по производству российских бананов.

Первая экспериментальная партия полностью созревших бананов составила около 150 кг. Плоды направили в лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Специалисты проверяют их органолептические и физико-химические показатели, сахаристость, а также содержание калия, магния и фосфора. Исследование проводят перед началом реализации урожая на соответствие требованиям ГОСТ 35258-2025 «Бананы свежие. Технические условия».

В мае специалисты уже исследовали сочинские бананы, собранные на более ранней стадии зрелости. Тогда содержание магния в отечественных плодах оказалось почти вдвое выше, чем в импортных аналогах.

Основная банановая плантация включает около 300 растений, высаженных в августе 2025 года. Сейчас плодоносят 120 растений, еще 45 находятся в стадии цветения. В хозяйстве выращивают сорта Гранд Найн и Кавендиш, которые широко представлены на российском рынке и преимущественно поставляются из Эквадора. Селекцией культур, адаптированных к местным условиям, занимается Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии.

Мария Удовик