Пенсионерка из Сочи отдала мошенникам 93 млн рублей и осталась без жилья

69-летняя врач-педиатр из Сочи стала жертвой мошенников и передала им 93 млн руб. За несколько месяцев злоумышленники убедили женщину вывести накопления и продать квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аферисты сначала связались с пенсионеркой через мессенджер. Под предлогом подтверждения доставки подарка на день рождения дочери ее попросили назвать код из сообщения. После этого женщине позвонили люди, представившиеся правоохранителями. Они заявили, что неизвестные пытаются перевести ее деньги на счета террористической организации.

Для подтверждения своих слов один из собеседников направил женщине фотографию поддельного документа с ее электронной подписью. Затем с пенсионеркой по видеосвязи связалась женщина, представившаяся следователем. Она угрожала уголовным преследованием, обыском и проблемами для родственников, если потерпевшая не будет выполнять требования мошенников.

Под давлением пенсионерка сняла 40 млн руб. со счета, на котором находились средства после продажи квартиры. В банке она объясняла снятие денег необходимостью положить их в банковскую ячейку. В действительности наличные она передавала курьерам в разных местах Сочи, в том числе у Зимнего театра, на улице Пионерской и рядом со своим домом.

Затем мошенники заявили, что принадлежащая женщине квартира якобы выставлена на продажу по поддельной доверенности. Для сохранения жилья они убедили пенсионерку срочно продать ее и перевести полученные средства на «безопасный счет». Женщина обратилась к риелтору. Через три месяца квартиру продали за 53 млн руб.

После сделки схема повторилась. Пенсионерка частями снимала деньги со счета, ссылаясь на необходимость аренды банковской ячейки, и передавала наличные курьерам на улице Приморской. Общая сумма переданных мошенникам средств составила 93 млн руб.

После того как пенсионерка передала последние деньги, связь с представившимися сотрудниками спецслужб и юристами Центробанка прекратилась. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело.

Мария Удовик