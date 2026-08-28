После сильных ливней температура в Сочи останется на уровне +25 градусов

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 29 августа местами ожидаются грозы, а в предгорных и горных районах — сильные дожди. Штормовое предупреждение в городе продолжает действовать. В акватории Черного моря на участке Магри—Веселое сохраняется опасность формирования смерчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за непогоды режим работы пляжей может временно меняться. Решение об ограничении купания принимают пользователи прибрежных территорий с учетом обстановки на конкретном участке. Муниципальные службы продолжают работать в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды. В частности, советуют не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут представлять опасность.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до конца суток 28 августа в Сочи и Сириусе ожидались сильные дожди с грозами и градом. Местами прогнозировались ливни, которые могут достигать категории опасного явления. Из-за осадков уровень воды в реках способен резко подняться. В горной части Сочи сохраняется риск схода селевых потоков небольшого объема.

Непогода пришла в Краснодарский край под влиянием северной периферии циклона. 28 августа в регионе прогнозировались локальные грозовые дожди, местами сильные, с градом и шквалистым ветром. Осадки должны привести к заметному снижению температуры после периода жары.

Как рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, наиболее значительные осадки ожидаются именно в пятницу. После окончания дождливого периода более прохладная погода сохранится. Дневная температура, согласно прогнозу господина Шувалова, составит +23...+27 градусов.

Мария Удовик