Кредитование бизнеса в Ростовской области выросло за год на 11%

Рост кредитования крупного, а также малого и среднего бизнеса в Ростовской области выросло за год (с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026-го) на 11%. Корпоративный портфель на Дону достиг 1 млрд руб. Об этом журналистам деловых изданий сообщил на прошедшей 27 августа пресс-конференции начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Южного ГУ Банка России Фото: пресс-службы Южного ГУ Банка России

Для сравнения: кредитование бизнеса в Краснодарском крае за тот же период выросло на 30%, а корпоративный портфель составил на начало июля 2026 года 3,7 трлн руб.

По словам господина Эберенца, на Дону рост спроса на кредиты главным образом связан с динамикой портфеля малого и среднего бизнеса (+41,2% г/г). Доля обязательств субъектов МСП в общей величине корпоративного портфеля в Ростовской области составляет порядка 43%.

«Особенность Ростовской области в том, что там рост по малому и среднему бизнесу составил порядка 42%. Малый и средний бизнес, на мой взгляд, в Краснодарском крае связан зачастую с туризмом гораздо больше, чем в Ростовской области. То, что сейчас происходит с туризмом, говорит о том, что объемы предоставления услуг не требуют дополнительных кредитных средств»,— сказал Евгений Эберенц.

Полное интервью с начальником Южного Главного управления Банка России Евгением Эберенцом — читайте в разделе «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко