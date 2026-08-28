В Кузбассе простились с погибшим инспектором ГИБДД

В Кемерове сегодня простились с погибшим инспектором ГИБДД Виктором Актешевым. Траурная церемония была организована в Знаменском кафедральном соборе, ее посетили родные полицейского, глава региона Илья Середюк, личный состав кузбасской полиции.

«Потеря каждого сотрудника органов внутренних дел Кузбасса — это боль для всего личного состава, а гибель опытного, добросовестного офицера, каким был Виктор Григорьевич, — невосполнимая утрата для семьи, сослуживцев и всех, кому он был дорог», — сказал начальник регионального главка МВД России Геннадий Корниенко.

35-летний Виктор Актешев погиб рано утром 26 августа. Водитель Honda Fit проигнорировал требования полицейского об остановке и сбил его. От полученных травм инспектор скончался. Водителя иномарки задержали. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Березовского, не имеющий права управления транспортными средствами. Кроме того, он находился в состоянии опьянения. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции).

Илья Николаев