Иномарка насмерть сбила сотрудника ГИБДД в Кузбассе

Водитель насмерть сбил сотрудника Госавтоинспекции в Кемерове. ДТП произошло утром 26 августа на Кузбасском мосту, сообщила прокуратура Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель Honda Fit, не имеющий права управления автомобилем, проигнорировал требования полицейского об остановке и совершил наезд на него. От полученных травм госавтоинспектор скончался.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщило следственное управление СКР по региону. Уточняется, что фигурант дела ранее уже был судим.

Александра Стрелкова