В Сочи оборудовали укрытия для сотрудников пляжей при угрозе БПЛА

В Сочи на пляжных территориях усилили меры безопасности на случай угрозы беспилотной атаки. На входах размещены информационные щиты с памятками, схемами эвакуации и указателями ближайших укрытий. На участках, где не слышны общегородские сирены, сигналы будут дублировать через громкоговорители с призывом покинуть акваторию и укрыться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На пляжах также оборудовали защищенные места для укрытия сотрудников. Их предусмотрели с учетом возможной удаленности стационарных убежищ от береговой полосы. Персонал сможет использовать такие места после завершения эвакуации посетителей.

Все пляжные территории прошли паспортизацию в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности. За порядком следят аккредитованные частные охранные организации и сезонные посты полиции на ключевых набережных. Дополнительно используют систему видеомониторинга, которая включает более 2 тыс. камер. Свыше 500 из них подключены к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».

Ежедневно на благоустроенных пляжах проводят уборку галечной полосы, дезинфекцию лежаков, теневых навесов, душевых кабин и санитарных узлов. Также поливают зеленые насаждения и поддерживают состояние пляжных территорий.

В настоящее время все пляжи Сочи открыты для купания. При этом в городе действует штормовое предупреждение. Режим работы конкретного пляжа определяют с учетом текущей обстановки на соответствующем участке береговой полосы.

Всего в Сочи работает около 180 благоустроенных пляжей. Из них 137 прошли добровольную классификацию Минэкономразвития России. 70 пляжей получили категорию «Синий флаг», 46 — «Зеленый флаг», еще 21 — «Желтый флаг».

Мария Удовик