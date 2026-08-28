На форуме в Сочи обозначили приоритеты работы СМИ перед выборами в Госдуму

В Сочи в рамках 30-го Форума современной журналистики «Вся Россия — 2026» прошла стратегическая сессия с начальником Управления по общественным проектам Администрации президента РФ Сергеем Новиковым. Встречу модерировал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. В ней участвовали представители Департамента информационной политики Краснодарского края, администрации Сочи, журналисты и медиаэксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Основной темой стала работа с культурными и национальными нарративами. Сергей Новиков в ходе презентации «Ценностно-смысловое единство. Работа с культурными и национальными нарративами» обозначил ключевые ориентиры государственной политики. В их числе он назвал патриотизм, личную ответственность за будущее России, национальное единство, крепкие семейные устои, нравственные ориентиры и международное лидерство.

По словам Сергея Новикова, для Сочи вопросы сохранения традиционных ценностей и культурного единства имеют особое значение. Он отметил многонациональный состав территории и необходимость учитывать эти вопросы в работе администрации. Отдельно Сергей Новиков связал эту работу с предстоящими выборами в Государственную думу, подчеркнув значение согласованных подходов журналистов и органов власти для общественных настроений.

Форум «Вся Россия — 2026» проводится Союзом журналистов России при поддержке гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. В этом году он объединил более тысячи журналистов, представителей бизнеса и власти из 89 регионов России. Также в Сочи приехали делегации из Белоруссии, Китая, КНДР и Абхазии.

Форум продлится до 31 августа. В программу вошли пленарные заседания, лекции, круглые столы, презентации новых медиапроектов, мастер-классы публицистов и церемонии награждения победителей творческих конкурсов.

Мария Удовик