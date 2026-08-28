В Сочи спасатели ищут пропавшую в реке Агуре туристку

В Сочи спасатели МЧС России продолжают поиски девушки, пропавшей в горной реке Агуре. Инцидент произошел 27 августа в районе Чертовой купели, где группа друзей находилась в реке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

По данным ЮРПСО МЧС России, из-за непогоды уровень воды в Агуре резко поднялся. Поток вынес молодых людей из купели в русло реки. После этого друзья потеряли девушку из виду. Выбравшись на берег, они дошли до «Кавказского аула» и попросили сотрудников ресторана сообщить о происшествии спасателям.

Прибывшие на место спасатели опросили очевидцев, разделились на группы и начали поиск. К работам подключили городскую службу спасения. Поиск продолжался до 23:00, после чего его приостановили до наступления светлого времени суток.

Утром 28 августа спасательные работы возобновили. Девушку ищут пешими группами и с моря. Катер МЧС России обследует акваторию Черного моря от устья реки Агуры до сочинского морского порта.

К поисковой операции от Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее, 23 августа, другой инцидент произошел в станице Голубицкой. В районе базы отдыха «Чайка» ветром в море унесло катамаран с педальным приводом, на котором находились двое молодых людей 21 и 16 лет. 24 августа пропавших обнаружили между Чайкинским и Голинским островами и доставили на берег.

Мария Удовик